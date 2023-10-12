بعد البلبلة.. منى زكي تكشف حقيقة مرض أحمد حلمي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد البلبلة التي أثارها تداول أنباء حول تعرض النجم المصري أحمد حلمي لأزمة صحية مفاجئة، وانتشارها بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، علّقت زوجته النجمة منى زكي على تلك الأنباء، نافية الخبر جملة وتفصيلا.

وبحسب ما نقلت عنها “صدى البلد”، قالت منى زكي إن “الفنان أحمد حلمي بصحة جيدة، ولم يصب بأزمة صحية مؤخرا”.

وكانت انتشرت أنباء عن تعرض الفنان أحمد حلمي لوعكة صحية مفاجئة أثناء التحضير لفيلمه الجديد الذي كان من المفترض عرضه في عيد الأضحى المقبل. ونُسبت الأخبار لمصادر مقربة منه.

ومنذ أيام قليلة، حلّ الفنان أحمد حلمي ضيفًا على الإعلامي أنس بوخش فى برنامجه AB Talks ، حيث تحدث عن أبرز المحطات فى حياته الفنية والشخصية فى حياته، بالإضافة إلى سبب استمرار زواجه من الفنانة منى زكى وذكريات طفولته. ونشر حلمي عدة مقاطع من المقابلة على حسابه في “إنستغرام”، حيث لاقت استحسانا كبيرا من جمهوره.

وتطرق الحوار للعديد من الجوانب الإنسانية في حياة الفنان المحبوب، وعلاقته بماضيه، وأسرته وزوجته النجمة منى زكي وأولاده نتاج الزواج المستمر منذ 20 عاما. كما تحدث حلمي عن بداياته المتواضعة، ورحلته كممثل، وما تعنيه عائلته بالنسبة له.

وأثار حلمي تعاطفاً كبيراً بعد حديثه عن فكرة وفاته وموقف زوجته منى زكي، حيث أكد حبه لها الذي وصل للعشق والهيام، حتى تمنى لفظ أنفاسه الأخيرة قبلها، لأنه لا يقوى على فراقها.

واشتهر أحمد حلمي بعدة أدوار على شاشة السينما المصرية، من خلال أفلام مثل “كدة رضا” و”آسف على الزجاج”، و”إكس لارج” وغيرها، ومؤخرًا فيلم “واحد تاني”.