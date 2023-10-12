تصريحات نارية لزوجة ويل سميث عن انفصالهما وعلاقتها بـ كريس روك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مقطع من برنامجها الخاص المرتقب مع هدى قطب على قناة NBC News، كشفت جادا بينيكيت سميث، 52 عاماً، أنها وزوجها ويل سميث، 55 عاماً -المتزوجين منذ عام 1997- يعيشان “حياة منفصلة تماماً” منذ عام 2016. وأضافت بينكيت أنها وزوجها لم يعلنا من قبل عن انفصالهما لأنهما لم يكونا “مستعدين بعد”، وقالت أيضاً إنهما ما زالا يحاولان التوصل إلى اتفاق بينهما حول كيفية الحياة بينهما. وقالت بينكيت سميث إنهما ليسا مطلقين قانونياً.

كما أخبرت بينكيت سميث، هدى قطب، خلال مقابلتهما أن الزواج انهار بسبب “الكثير من الأشياء”. وقالت إنها قطعت وعداً بأنه لن يكون هناك أي سبب لطلاقها هي وسميث، لكنها لم تتمكن من الوفاء بهذا الوعد.

أيضاً كشفت بينكيت سميث المزيد عن زواجها ومسيرتها المهنية وحياتها المبكرة في مذكراتها القادمة التي تحمل عنوان “Worthy”، الذي سيصدر في 17 من أكتوبر.

وكشفت جادا أيضاً في كتابها أن كريس روك طلب منها ذات مرة الخروج في موعد. وقالت وهي تشرح المزيد في مقابلة جديدة مع مجلة People: “أعتقد أنه في كل صيف كانت جميع التقارير تقول بأنني وويل سوف نحصل على الطلاق. وفي هذا الصيف بالذات، اعتقد كريس أننا سنحصل على الطلاق؛ لذلك اتصل بي وقال أود أن أخرج معك. فأجبته ماذا تقصد؟ فقال: حسناً، ألستِ أنتِ وويل ستحصلان على الطلاق؟ فأجبته: لا كريس، هذه مجرد شائعات”. وأضافت: “لقد شعرت بالفزع. وقد اعتذر بغزارة وكان هذا هو الحال”.

خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022، اقتحم سميث المسرح وصفع المذيع كريس روك بعد أن ألقى نكتة عن كون جادا بينكيت سميث حليقة الشعر، حيث تعاني من مرض الثعلبة الذي أدى إلى تساقط شعرها.

وفي حديثها مع مجلة People، تحدثت بينكيت سميث عن الحادثة، التي قالت، إنها مثل العديد من الأشخاص الآخرين، اعتقدت في البداية أنها كانت قصة كوميدية بين الرجلين، تذكرت قائلة: “لقد اعتقدت أن هذه مسرحية هزلية. وقلت لنفسي: من المستحيل أن يضربه. لم يكن الأمر كذلك حتى بدأ ويل في العودة إلى كرسيه حتى أدركت أنها لم تكن مسرحية هزلية”. وأخبرت المجلة أنه بمجرد أن أصبحا بمفردهما سألت سميث: “هل أنت بخير؟”.

مباشرةً بعد الصفعة، تقول جادا إن كريس نزل إلى المسرح للتحدث معها في أثناء توقف البث المباشر، واعتذر لها، لكنها كشفت أنها لم تكن في حالة تسمح لها بالرد. ولم تتحدث إلى كريس منذ 27 من مارس 2022.

في عام 2016، عندما تم تجاهل ويل سميث في حفل توزيع جوائز الأوسكار بسبب أدائه وعدم اعتراف ترشيحات التمثيل بأي ممثل ملون، كانت جادا تدعم بصوتٍ عالٍ حركة #OscarsSoWhite، داعية إلى مقاطعة عرض الجوائز.

كريس، الذي استضاف الحفل في ذلك العام، ادعى أن جادا أخبرته أنه يجب عليه ترك حفل الاستضافة تضامناً مع ويل.

وتعترف جادا بأنها لم تدرك حقاً مستوى الضغط الذي ربما كان كريس يعاني منه في ذلك الوقت. وتقول جادا إن كريس، 58 عاماً، اتصل بها في عام 2016 واعتذرا لبعضهما بعضاً، وانتهى الأمر، ولم يتحدثا منذ ذلك الحين، حتى جاء عام 2022، حيث صفعه زوجها.