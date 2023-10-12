وأخيراً.. صوفي تيرنر وجو جوناس يتوصلان لتسوية بخصوص حضانة طفلتيهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توصل جو جوناس وصوفي تيرنر أخيرًا إلى “حلٍ ودي” في معركة الحضانة المستمرة بينهما بعد أيام من الوساطة، حيث خاض الزوجان الشهيران السابقان، اللذان أعلنا انفصالهما في وقتٍ سابق من الشهر الماضي، معركة قضائية حول المكان الذي يريدان أن يعيش فيه طفلتاهما الصغيرتان.

تكشف وثائق المحكمة المقدمة يوم الثلاثاء أنهما أبرما اتفاقية مؤقتة لحضانة الطفلتين. وقد أصدرت تيرنر وجو جوناس بياناً إلى ET بعد الاتفاقية التي تقول: “بعد وساطة مثمرة وناجحة، اتفقنا على أن الطفلتين ستقضيان وقتاً متساوياً في كلٍ من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ونحن نتطلع إلى أن نكون آباء مشاركين رائعين”.

وبموجب هذا الاتفاق، سوف تنضم لصوفي تيرنر طفلتاهما، ويلا البالغة من العمر 3 سنوات ودلفين البالغة من العمر سنة واحدة، في الفترة من 9 أكتوبر إلى 21 أكتوبر. بعد ذلك، ستقضي الطفلتان بعض الوقت مع جو جوناس في الفترة من 21 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر. وسيستمر جدول الحضانة هذا على أساس التناوب، حيث ستحصل تيرنر على الطفلتين حتى 22 نوفمبر، ويحصل عليهما جوناس حتى 16 ديسمبر، وتيرنر مرة أخرى حتى 7 يناير.

يمنح هذا الترتيب الطفلتين الفرصة لقضاء يوم الشكر مع والدهما والكريسماس مع والدتهما. ويسمح الأمر أيضاً لتيرنر بالعودة إلى المملكة المتحدة عندما يكون معها الفتاتان، حيث تمت الموافقة مسبقاً على أمر مؤقت لإبقاء الطفلتين في نيويورك.

وأمضى الزوجان الملتزمان بإيجاد اتفاق عادل فيما يتعلق بترتيبات معيشة بناتهما، ثلاثة أيام كاملة في الوساطة الأسبوع الماضي، بهدف حل إجراءات الطلاق دون تصعيد الأعمال العدائية.

وفقاً لجو جوناس، فهو ملتزم بإنجاح الوساطة ويريد تجنب معركة قانونية مثيرة للجدل، مما يضمن التوصل إلى حلٍ عادل من أجل الأطفال. ومن جانبهما، تريد تيرنر وجو جوناس الأفضل لأطفالهما.

بدأ النزاع القانوني المستمر عندما تقدم جو جوناس بطلب الطلاق في ميامي، بينما رفعت صوفي تيرنر دعوى قضائية ضده في المحكمة الفيدرالية في نيويورك للمطالبة بإعادة بناتهما فوراً إلى إنجلترا، حيث خططا لتربيتهما.

واتهمت تيرنر جو جوناس بإبقاء الطفلتين بشكلٍ غير قانوني في مدينة نيويورك واحتجاز جوازات سفرهما. رداً على ذلك، قال جوناس إن تسليم جوازات السفر سيكون انتهاكاً لأمر المحكمة في فلوريدا، حيث قدم طلباً للطلاق.

كانت الطفلتان تسافران مع جو جوناس ومربية الأطفال خلال جولته في الولايات المتحدة، بينما كانت صوفي تيرنر مشغولة بتصوير مسلسل درامي جديد في المملكة المتحدة. وكان من المقرر في الأصل أن تسافر تيرنر إلى مدينة نيويورك في منتصف سبتمبر لإعادة الطفلتين إلى المملكة المتحدة، لكن الزوجين أعلنا طلاقهما قبل أن يحدث ذلك.

وبينما يمضيان قدماً في حياتهما المنفصلة، يظل التركيز على إيجاد ترتيب متناغم لرفاهية طفلتيهما. وحددت المحكمة أيضاً شرطاً لكلا الطرفين بتقديم خطاب تقرير الحالة قبل 23 ديسمبر، مع تقديم تحديث حول التقدم المحرز في وساطتهما.