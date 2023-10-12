شكرا لقرائتكم خبر عن رنا رئيس: فسخت خطوبتى من 5 شهور وكل شىء قسمة ونصيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة رنا رئيس خبر فسخ خطوبتها من خطيبها يسري علي، بعد أكثر من 10 أشهر على إعلان ارتباطهما بشكل رسمى حيث حذفت كل الصور التى تجمعها بخطيبها من على حسابها بموقع انستجرام وقالت لـ ”الخليج 365”:" فسخت خطوبتي من 5 شهور وكل شىء قسمة ونصيب".

وجاء إعلان خطوبة رنا ئيس رئيس خلال استضافتها في برنامج "معكم منى الشاذلي" نوفمبر الماضى، أمام الجمهور حيث سألت الإعلامية منى الشاذلي الفنانة رنا رئيس عن حالتها العاطفية، وقبل الشروع في الحديث عن مشروع الارتباط، خرج الشاب يسرى علي من بين الجمهور، وقدم لها خاتم الخطوبة، وعرض عليها الارتباط، ووسط تصفيق وتفاعل الجمهور، تملك رنا رئيس إحساس بالفرحة، وارتدت خاتم الخطوبة في حضور شقيقها وشقيقتها الكبرى.

رنا رئيس وخطيبها السابق

رنا رئيس يعرض لها حاليا فى دور العرض، فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

رنا رئيس انتهت كذلك من تصوير فيلم جديد بعنوان "أسود ملون" للعرض فى السينمات خلال موسم عيد الحب المقبل، ويشارك في بطولته الفيلم بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد كيلاني، عصام صاصا، إبرام سمير، محمود حافظ، منة عرفة، صبا الرافعي، طاهر أبو ليلة، وضيفة الشرف ميس حمدان من إخراج حسن البلاسي.

وشاركت رنا رئيس موخراً فى حكاية "ريش أبيض" من مسلسل "تحت الحزام" والمكونة من 3 حلقات مع ماجد المصري، بسمة، سينتيا خليفة وأحمد عبد الله محمود ومن تأليف فادي النجار وإخراج هشام الرشيدي، وكذلك ظهورها فى حلقتين من حلقات مسلسل "نصى التانى" مع علي ربيع وإخراج عمرو صلاح والذى يتم عرضه حالياً.