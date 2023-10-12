جو جوناس يشارك اقتباسًا ذا مغزى بعد التوصل إلى اتفاقية حضانة مؤقتة مع صوفي تيرنر

ميرنا وليد - بيروت - يبدو أن الفنان العالمي جو جوناس يترك وسائل التواصل الاجتماعي تتولى الحديث عنه وسط معركة الحضانة مع الممثلة البريطانية صوفي تيرنر.



وبعد تقديم طلب الطلاق الشهر الماضي، توصل الفنان البالغ من العمر 34 عامًا والممثلة البالغة من العمر 27 عامًا إلى اتفاق حضانة مؤقت في المحكمة يوم الثلاثاء.

وفي اليوم التالي، انتقل جو إلى صفحته الخاصة لمشاركة ما بدا أنه اقتباس ذو معنى وفي الوقت المناسب مع متابعيه، وشارك جو صورتين له تم التقاطهما في حفل "Jonas Brothers" الأخير في "Bridgestone Arena" في ناشفيل، تينيسي، وفي هذه الصور، يقف أمام المرآة مع تعبير جدي على وجهه، وكانت على المرآة لافتة تسأل "ماذا تريد منهم أن يشعروا؟" يبدو أن الرد الذي كتبه جو يقول: "أنا في المكان المناسب في الوقت المناسب لأقوم بالشيء الصحيح".

وتابع جو المنشور بعدة صور لنفسه على خشبة المسرح في الحفل، وواحدة منها خلف الكواليس وهو يقوم بعمليات السحب.

وبعد وقت قصير من نشر منشوره، أصدر هو وصوفي بيانًا مشتركًا حول اتفاقية الحضانة التي توصلا إليها في المحكمة.