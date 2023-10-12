بالصور - مجموعة طوني ورد لعروس خريف 2024 تعكس بريق الأضواء والزخرفة الأنيقة

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ميرنا وليد - بيروت - يقترح المصمم اللبناني العالمي طوني ورد لعروس خريف 2024 فساتين عرس حيث يتوقف الزمان وترقص على وتر الخيال، مزين بأكمام طويلة مزخرفة وتنورة متداخلة كأنها تسبح بين عوالم الخيال، وفستانها الحريري التافتا كالمرايا يعكس وهج النجوم وبريق الأضواء إذ تتلألأ الانعكاسات الفضية والذهبية في قاعة الرقص المرصعة بالمربعات.
تتسلل بأنوثةٍ بين ألوان الحلم سواء كان اللون أسودًا أم أبيضًا، الملكة أم الفارس، الفكر المنطقي أم العاطفي، مَن هو الفائز في نهاية المطاف؟ الحب دائمًا هو الغالب.
إنّها مجموعة طوني ورد لعروس خريف 2024.
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