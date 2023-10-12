فنان لبناني يعلن زواجه بشكل مفاجئ.. وزوجته ليست عربية! - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان اللبناني ونجم برنامج "ذا فويس" تامر نجم زواجه من حبيبته إيما بوسكوفيتش من خلال منشور شاركه على صفحته وهما ممدين على شاطئ البحر وعلق على الصورة وكتب: "رحلة جديدة مع زوجتي العزيزة" وبدأ المتابعون يباركون له هذه الخطوة المفاجئة اذ لم يتحدث عنها في السابق ولم يعلن انه مخطوب او على علاقة.

ولفتت الانظار زوجته التي يبدو انها اجنبية وتتمتع بجمال خيالي لكن لم يعرف في اي بلد تزوجا وان كانا سيقيمان عرساً كبيراً او سيكتفيان بهذا الاعلان البسيط على صفحتهما.