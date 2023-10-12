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ميرنا وليد - بيروت - بارك الفنان المصري محمد نور صديقه الفنان تامر عاشور الذي أعلن عن دخوله القفص الذهبي، وذلك من خلال نشر فيديو مع زوجته من الزفاف عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلق محمد نور على الفيديو بالقول: "مبروك ألف مبروك ربنا يتمم بخير و يسعدكم".
و في وقت سابق، عايد الفنان محمد نور أولاده التوأم علي وعمر في عيد ميلادهم بفيديو جمع بعض الذكريات بينهم نشره عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلق عيله بكلمات من المحبة والفخر الذي يشعر به تجاه أولاده حيث قال: "كل سنه وانتم طيبين وبخير يا حابيبي ربنا يحفظكم كل سنه وانتم طيبين وبخير، كبرو الاولاد ربنا يسعدكم".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- محمد نور يبارك لـ تامر عاشور بعد زواجه ويتمنى له حياة سعيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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