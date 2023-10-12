خاص وبالفيديو - دانييلا رحمة : " قلبي عم يدق .. وهالموضوع بيعنيلي كتير "

ميرنا وليد - بيروت - حققت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة نجاحاً كبيراً، بالعديد من الأعمال التي قدمتها، وتحديداً في مسلسل للموت بأجزائه الثلاثة بدور ريم.



دانييلا تم تكريمها بجائزة أفضل ممثلة لبنانية في مهرجان العراق الدولي الذي ترأسه الفنانة العراقية شذى حسون.

موقع "الفن" تواجد في الحفل بشخص رئيسة التحرير سفيرة الإعلام الهادف الإعلامية هلا المر، التي عادت بمجموعة من اللقاءات، بينها لقاء مع الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة.

دانييلا تحدثت عن تكريمها وعن دورها في للموت وعملها القادم مع الممثل السوري محمد الأحمد وغيرها من الموضيع الشيقة.

ولماذا قالت دانييلا أن قلبها يدق وما هو الموضوع الذي يعني لها كثيراً؟ التفاصيل في الفيديو المرفق: