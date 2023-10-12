تعرف على إيرادات فيلم "بيت الروبي" بعد ١٦ أسبوع من طرحه بالسينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تجاوزت إيرادات فيلم "بيت الروبي" حاجز ال ١٣٠ مليون جنيه، بعد ١٦ أسبوع من طرحه بدور العرض السينمائي

وحقق فيلم "بيت الروبي" حتى الآن إيرادات قدرها ١٣٠ مليون ٤٠٢ ألف ٣٥٠ جنيه

ويتنافس الفيلم مع ١٠ أفلام أخرى هي: "وش في وش، فوي فوي فوي، العميل صفر، ع الزيرو، البعبع، مستر إكس، مرعي البريمو، دولارات دولارات، أولاد حريم كريم، حسن المصري"

فيلم "بيت الروبي" بطولة: كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور، تارا عماد، محمد عبدالرحمن، مصطفى أبو سريع، ومن إخراج بيتر ميمي