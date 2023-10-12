رامز أمير عن أحداث فلسطين: "العالم بقي مكان مخيف"

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث الفنان رامز أمير، عن الأوضاع الراهنة في فلسطين، مؤكدا أن العالم أصبح مكان مخيف.

ونشر رامز، صورة من الأوضاع الحالية في فلسطين، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "العالم بقي مكان مخيف.. والله ما لاقي كلام أقوله غير أن الواحد نفسه اتسدت عن الحياة لو هي بالظلم ده".

وتابع: "أرض محتلة وشعب ملوش ذنب في أي حاجة بيتقتل كل يوم والعالم مغمض عينه..وأصعب حاجة في الموضوع إننا مش قادرين نساعدهم .. العجز وحش أوي".

وأضاف: "إحساس بشع إني أشوف أهلنا في فلسطين بيحصل فيهم كل ده ومفيش بإيدي حاجة أعملها غير شوية كلام .. ربنا كبير".

يذكر أن المقاومة الفلسطينية، أطلقت عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي"، يوم 7 أكتوبر الجاري.

الضربة الأولى استهدفت مواقع للاحتلال الإسرائيلي، ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، وتمكنت المقاومة الفلسطينية، من السيطرة على مستوطنات حدودية، فضلًا عن أسر عدد كبير من المستوطنين حتى الآن.

وذكر محمد الضيف القائد العام لـ"كتائب القسام" في تصريحاته قائلا: "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".