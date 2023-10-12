دنيا سمير غانم لوالدها: "مصدر سعادتي حتى وأنت مش معايا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت النجمة دنيا سمير غانم، رسالة رثاء لوالدها الراحل الفنان القدير سمير غانم.

ونشرت دنيا، مقطع فيديو لوالدها الراحل، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت عليه: "روحي وحياتي ومصدر سعادتي حتى وأنت مش معايا.. ربنا يرحمك يا حبيبي".

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا عام 2021، عن عمر ناهز الـ 84 عاما.

على جانب آخر، كانت آخر الأعمال الفنية لـ دنيا سمير غانم مسلسل "جت سليمة" الذي عرض في شهر رمضان 2023، وشارك في بطولته محمد سلام، غادة طلعت، سامي مغاوري شيرين محمد ثروت، وعدد آخر من ضيوف الشرف.