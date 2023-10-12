زينة: "الدكتور قالي بلاش تتابعي مشاهد القتل في غزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشفت الفنانة زينة، عن موقفها من الغارات الإسرائيلية، على غزة، و ضحاياها من الفلسطينيين.

زينة، في مداخلة هاتفية، مع برنامج "كل يوم"، تحدثت مع الإعلامي خالد أبو بكر، وقالت: "مقدرتش أتابع مشاهدتها، لاني بتعب، أصاب بضربات القلب، من مشاهد القتل في غزة، والدكتور قالي بلاش تتابعي الأحداث".

وأضافت: "حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا يكون في عون الفلسطينيين، قلوبنا وعقولنا معهم.. أنا مليش نفس آكل والواحد مالوش نفس يخرج من بيته".

الفنانة زينة، بدأت مؤخرا تصوير مشاهدها في فيلم "الإسكندراني"، من تأليف المبدع الراحل أسامة أنور عكاشة، و إخراج خالد يوسف، ويشاركها البطولة الفنان أحمد العوضي.