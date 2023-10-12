محمد الشقنقيري يتعرض لحادث سير ويكشف تطورات حالته الصحية (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان محمد الشقنقيري، عن تعرضه لحادث سير بسيارته، صباح اليوم الخميس، على طريق إسكندرية الصحراوي.

وقال الشقنقيري، في تصريح خاص لـ "الخليج 365"، إنه تعرض لحادث بسيط بسيارته، مؤكدة أنه يتواجد حاليا بإحدى العيادات الخاصة لمتابعة حالته الصحية وإجراء بعض الفحوصات.

وأضاف الشقنقيري: "الحمد لله أنا كويس، وأصبت ببعض الكدمات الخفيفة".

يذكر أن محمد الشقنقيري من مواليد 12 سبتمبر 1973، وعمه هو المخرج إبراهيم الشقنقيري الذي دفع به في مسلسل "ساكن قصادي" عام 1995.

وخاض "الشقنقيري" في مشواره الفني المشاركة في عدة أعمال منها مسلسلات: (الحاوي) 1996، (أهالينا) 1966، (امرأة من زمن الحب) 1998، (خيال الظل) 2000، (العائلة والناس) 2001، (أين قلبي) 2002، (محمود المصري) 2004، (ريا وسكينة) 2005، (العندليب) 2006، (قلب ميت) 2008، (فيرتيجو) 2012، (العراف) 2013، وغيرها.