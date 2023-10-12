قبل وفاته.. لماذا ناشد المخرج الراحل علاء محجوب الرئيس السيسي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يقام مساء اليوم الخميس 12 أكتوبر، عزاء المخرج الراحل علاء محجوب، عقب صلاة المغرب بمسجد ضباط الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

ورحل عن عالمنا المخرج علاء محجوب والد الفنانة نسمة محجوب، الأربعاء الماضي، بعد تعرضه لأزمة صحية طارئة.

وفي لقاء تليفزيوني سابق، حل المخرج علاء محجوب ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامي عمرو الليثي، ناشد خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعمل فني يتمنى تقديمه.

وقال المخرج الراحل علاء محجوب، خلال اللقاء: "أنا كتبت مسلسل نص أبطاله من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكتبته كويس جدا، وفيه بعض المشاهد بتأديها (نسمة) في المسلسل وهي تقوم بتدريب الأطفال على الغناء، وليس العمل من بطولتها، وتقوم بالغناء معهم في الآخر أغنية مضمونها (حقنا في الحياة) ".

وتابع: "المشكلة إن المنتجين خايفين ينتجوه لأنه لذوي الاحتياجات والهمم الخاصة، وبالمناسبة الوطن العربي فيه 30 مليون من ذوي الهمم، ولما كلهم يتفرجوا على العمل ده غير أسرهم، المسلسل هيحصد أكبر نسبة مشاهدة في تاريخ الأعمال الفنية".

وأضاف: "أغلب ذوي الهمم اللي قابلتهم عندهم بطولات عالمية، ولما بقعد معاهم بحس اني أنا اللي معاق مش هم، ودمهم خفيف وعندهم مواهب غير طبيعية، وأتمنى يا رب الريس يسمعني ويقول للمنتجين أنتجوا المسلسل ده، لأنه فريد من نوعه".

جدير بالذكر أن، المخرج علاء محجوب، قدم 3 أفلام من إخراجه بمشواره الفني، وهم: "عشماوي"، و "شاهد إثبات"، و "الرقص مع الشيطان"، وأعلن من قبل أمنيته في تقديم فيلم غنائي استعراضي تقوم ببطولته ابنته المطربة نسمة محجوب.