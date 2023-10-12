شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى وباسم سمرة ونسرين أمين فى كواليس فيلم "وقت إضافى".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل أبطال فيلم "وقت إضافى" تصوير مشاهد العمل الذى انطلق الأسبوع قبل الماضى، حيث التحق كل الأبطال بأسرة العمل التي تضم باسم سمرة، نسرين أمين، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، أحمد سلطان، ياسر الطوبجى، حمادة صميدة، والعمل فكرة محمد ياسطي، سيناريو وحوار رشاد رشدي، إخراج أحمد جبة.

ويجتمع باسم سمرة ونسرين أمين للمرة الثانية على التوالي هذا العام بعما شاركا سوياً في مسلسل "بابا المجال" مع مصطفى شعبان والذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وضم العمل عدد كبير من الفنانين منهم رياض الخولى، سوسن بدر، جومانا مراد، محمود حافظ، سما إبراهيم، فرح يوسف، محمد رضوان وآخرين وإخراج أحمد خالد موسى.

وعرض لباسم سمرة حالياً فيلم البعبع الذى انطلق في دور العرض خلال موسم عيد الأضحى الماضى، وهو بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبد العظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى، الطفل جان رامز وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

أما عمرو عبد الجليل فيعمل على تصوير فيلم "درويلة" بمشاركة محمود عبد المغنى، أيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، وينتظر عرض فيلم "الخميس إللى جاى" بمشاركة بيومي فؤاد، مي كساب، إسلام إبراهيم، حسام داغر، كما يعرض له فيلم "أولاد حريم كريم" مع مصطفى قمر، داليا البحيرى، بسمة، علا غانم، خالد سرحان تيام مصطفى قمر، رنا ئيس.



كواليس فيلم وقت اضافى



ابطال فيلم وقت اضافى



كواليس فيلم وقت اضافى