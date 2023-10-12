شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم على جاستين بيبر.. طالب الدعاء لإسرائيل بصورة خطأ من دمار غزة قبل حذفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار المغني جاستين بيبر جدلاً كبيراً مؤخراً بعدما تعرض لانتقاد كبير حينما طالب متابعيه عبر حساباته على السوشيال ميديا بضرورة الصلاة من أجل إسرائيل في إشارة لما تتعرض له على حد وصفه من هجمات، إلا أنه وقع في شر أعماله عن طريق الخطأ حينما وضع في الخلفية صورة لمدينة غزة بعد الدمار التي تعرضت له من إسرائيل.

وهو ما أثار حالة كبيرة من السخرية والتهكم ضده من قبل متابعيه سواء على تويتر أو في التعليقات على انستجرام فكتب أحدهم : "جاستين بيبر يطالب بالدعاء لإسرائيل في حين يضع صورة غزة بعد الدمار التي تعرضت له، فمع من نتعاطف إسرائيل التي تضرب غزة مثلما يظهر في الصورة أم ندعو لها كما طالب".



جاستين بيبر وصورة غزة فى الخلفية

هذا التعليق لم يأتي وحده وإنما كان هناك تعليقات عديدة على نفس الشاكلة، وهو ما دفعه لإزالة صورة مدينة غزة بعد الدمار الذى لحق بها على يد إسرائيل، ليكتفى بطلب الدعاء لها فحسب، ولكن لم يمر خطأه مرور الكرام وظلت العديد من رواد السوشيال ميديا يسخروا منه بسبب تلك الصورة.



جاستين بيبر والصورة الأخرى الذى وضعها لاحقاً بعد إزالة الخلفية

على جانب آخر وفى إطار الأحداث المشتعلة فى غزة، دعت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس ، جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفاً عنه واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تمَّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة.



