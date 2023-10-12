شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى يعلن انتهاء تصوير فيلمه الجديد "عادل مش عادل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان أحمد الفيشاوى الانتهاء من تصوير آخر مشاهد فيلمه الجديد "عادل مش عادل"، حيث نشر صوراً من آخر يوم تصوير على حسابه بموقع انستجرام وعلق :" عادل الأمين من فيلم "عادل مش عادل"، تم بحمد الله آخر يوم تصوير الفيلم قريبآ بالسينمات في مصر والوطن العربي".



احمد الفيشاوى فى اخر يوم تصوير فيلم عادل مش عادل

فيلم "عادل مش عادل" بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوى، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبوسريع، ومن تأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامى يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.

وينتظر أحمد الفيشاوى عرض فيلم "ورد ريحان" الذى انتهى من تصويره قبل عدة أشهر وهو تأليف وإخراج محمد نبيل ويشارك في بطولته رانيا يوسف، أسما سليمان، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، نبيل عيسي، ويجسد الفيشاوى في أحداث دور "زين" وهو شخص مرضى نفسي، يعاني من كذب من هم حوله، ويحاول أن يصل رسالته إلى الجميع بأن الكذب مرفوض بالنسبة له، وأن الشخص الكاذب يلقى جزاءً سيئا في حياته.

وكان آخر أعمال أحمد الفيشاوى، فيلم "رهبة" الذى تم عرضه في 24 مايو الماضى، وهو سيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق وبطولة أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، ثراء جبيل، محمود البزاوى، مصطفى غريب، بيومى فؤاد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، وظهر الفيشاوى فيه بشخصية شاب من منطقة شعبية يدعى "سيد" ويخاف منه الجميع ويمر بالعديد من الأزمات والمشاكل مع أهل المنطقة.



احمج الفيشاوى فينتهى من تصوير فيلم عادل مش عادل



احمج الفيشاوى فى اخر يوم تصوير فيلم عادل مش عادل