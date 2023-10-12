المكان الذي تواجد به عمرو دياب في يوم ميلاده

احتفل أمس الأربعاء الفنان عمرو دياب بيوم ميلاده، وسط مسيرة فنية مليئة بالإنجازات التي حققها طوال مشواره الغنائي، إلا أن هناك سؤالاً دائم الطرح من قبل محبيه وجمهوره في الوطن العربي، وهو أين المكان الذي يتواجد به الفنان عمرو دياب في يوم ميلاده؟

محادثة جانا مع والدها عمرو دياب

هذا السؤال وجد إجابة له ، خاصة بعد أن كشفت ابنته جانا، عن المكان الذي قضى فيه والدها يوم ميلاده ، ونشرت جنا، محادثة جرت بينها وبين والدها، عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي بـ إنستغرام، في البداية وجهت " جنا" التهنئة لوالدها بمناسبة يوم ميلاده، قائلة له "عيد ميلاد سعيد بابا، أنا بحبك.. بتعمل إيه النهاردة؟".. ليجيبها عمرو دياب، قائلا: "في الاستديو".

جنا عمرو دياب تحترف الغناء

جنا عمرو دياب كانت قد أعلنت في وقت سابق عن بدء مشوار الاحتراف في الغناء بتعاقدها مع شركة Interscope الأمريكية التي سبق وساهمت في صنع نجومية عدد كبير من المطربين منهم سيلينا جوميز، إيمينيم، ليدي جاجا، بيلي أيليش.

وعبرت جنا دياب عن سعادتها في منشور على إنستغرام، قالت فيه "خمنوا من تعاقدت مع شركة إنترسكوب؟؟؟ لا أستطع وصف مدى سعادتي وحماسي لكوني جزءًا من هذا الفريق الشغوف والمذهل".

" معنويات مرتفعة" أحدث أغاني عمرو دياب

" معنويات مرتفعة " هي أحدث أغاني الفنان عمرو دياب، وسبق ونشر عمرو البرومو الترويجي للأغنية منذ أيام عبر إنستغرام، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبدالمنعم.

وقدم " الهضبة" في موسم الصيف عدداً من الأغاني منها "والله أبدًا" التي غناها بالفصحى ومن كلمات وألحان عزيز الشافعي بالإضافة إلى أبيات من الشعر العربي للشاعر الأندلسي ابن زيدون، كما طرح أغنية قولي اسمي، من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى

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