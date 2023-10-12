بعد أسبوعين على طرحها.. إليكم الرقم الذي كسرته نوال الزغبي بـ "فخامة معاليك"

ميرنا وليد - بيروت - تستمر أغنية "فخامة معاليك" للفنانة اللبنانية نوال الزغبي بتحقيق عدد مرتفع من المشاهدات، حيث وصلت إلى أكثر من 11 مليون و 500 ألف مشاهدة على يوتيوب، وذلك بعد ما يقارب الأسبوعين على طرحها.



الأغنية جاءت باللهجة الخليجية، وتعاونت نوال فيها مع الشاعر الغنائي خالد قرناس، والملحن ياسر نور، والموزع الموسيقي هاني ربيع، والكليب إخراج فادي حداد.

ويقول مطلع الأغنية:

"فخامة معاليك/ تخليني أجيك

وبروحي انا افديك/ يا عالمي وكوني

تراني ما أخليك/ لا نهائي حبي ليك

بلا حدودن أغليك/ ياحبي الجنوني

غيرا غيرا مابي غيرا/ عيون حبيبي جد خطيره

غيرا غيرا مابي غيرا/ ويلي ويلي منا ويله

شحنة بور توب البشر/ بالمختصر أوڤر حيل زينِك

انت القمر أصل العِطِر/ يرجى الحذر والنظره من عينك".