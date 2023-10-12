بالصورة - ميغان فوكس تتألق بفستان جلدي باللونين الأسود والأحمر

ميرنا وليد - بيروت - أطلت النجمة العالمية ميغان فوكس يوم البارحة في شوارع نيويورك وهي في طريقها الى احد استديوهات الانتاج، النجمة تم تصويرها وهي ترتدي فستاناً جلدياً رائعاً باللونين الاسود والاحمر مناسباً تماماً لشكلها حيث بدا وكأنه نُحت عليها نحتاً.

يتزين الفستان بنوع من الدوائر الحديدية على طوله ما يعطيه اطاراً كاجوال.

وصدر لفوكس خلال هذا الاسبوع مذكرات ادلت فيها بتصريحات عن علاقتها بنجم الراب الاميركي كانيي ويست التي ارتبطت به بعلاقة في شهر كانون الثاني من العام الماضي ولم تدم طويلاً فوصفت فوكس العلاقة بالنجم بأنها كانت علاقة مريضة وملتوية.