شكران مرتجى برسالة مؤثرة الى أهلها في غزة.. وهذا ما جاء فيها

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الممثلة السورية من اصل فلسطيني شكران مرتجى رسالة على صفحتها الخاصة الى اهل غزة جراء المعاناة من الحرب والعنف التي تلف بلادهم، وتوجهت مرتجى اليهم بأصدق الكلمات التي جاء فيها: "عائلتي في غزة آل مرتجى، أتمنى لكم جميعاً السلامة، ورثنا وتعلّمنا منكم الصبر والثبات، وحب الوطن في الجينات وعائلتي الكبيرة أهل غزة جميعاً وفلسطين عامة برداً وسلاماً يا بلادي برداً وسلاماً".



وأضافت: "السلام السلام لفلسطين وسوريا ولبنان وكل العالم يارب يارب، لا نملك في البعاد إلا الدعاء، نعم نحن مؤثرون ولكننا متأثرون بشر نحاول بشتى الطرق أن نقاوم كل هذا القهر والحزن الذي يصيب بلادنا". "ولا شك أننا فخورون بأننا ننتمي لهذه البقعة من الأرض المقدسة وبأننا جزء من شعب عظيم الشهادة عنده عقيدة وإيمان وواجب وأن العدو هو ذاك الغريب الذي سلب الأرض". "الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والصبر والثبات للمرابطين على خطوط النار ولكل الشعب الجبار".