بالصورة- بكلمات من الحب والتقدير..رامي جمال يعايد زوجته بيوم ميلادها

ميرنا وليد - بيروت - عايد الفنان المصري رامي جمال زوجته بمناسبة يوم ميلادها بصورة تجمعهما نشرها عر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلق عليها بكلمات من الحب والتقدير حسث قال لها: "كل سنة وانتي طيبة وجدعة ومنورة حياتي عيد ميلاد سعيد يا روحي وعيد جواز جميل زي قلبك".



و يستعد رامي جمال لطرح أولى أغنيات ألبومه الجديد، وأعلن عن استعداده لطرح أغنية جيت متأخر ليفتتح بها الموسم الجديد، مشيرا إلى أنها من أفضل الأغاني التى سجلها مؤخرا.

ونشر جمال على صفحته الرسمية البوستر الدعائي للأغنية وعلق عليها قائلا: "تعالو نتفق اتفاق الناس اللي بتحب اول البوم والبوم فترة مش سهله العشر اغاني اللي جايين في الشتا دول عشانكم".

وتابع: "هنبدأ مرحله جديده تماما وده وعد هنبدأ باغنيه جيت متأخر اللي واثق من حبي فيها ومن كتر ما بسمعها وانا عاده مبحبش اسمع شغلي ان فيها حاجه زي السحر كده انا شخصيا مدمنها ….على قد ما هشوفكم متحمسين واشوف عدد كبير عاوزها تنزل هنزلها بسرعة ها جاهزين؟".

