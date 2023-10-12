ميرنا وليد - بيروت - نال المخرج اللبناني فادي حداد جائزة أفضل مخرج عربي في مهرجان العراق الدولي الذي أقيم منذ بضعة أيام في العراق، وكيف لا وهو الذي قدم في مسيرته عدداً هائلاً من الكليبات الرائعة، التي تعاون فيها مع فنانين من جنسيات متعددة.
موقع "الفن" تواجد في الحفل بشخص رئيسة التحرير سفيرة الإعلام الهادف الإعلامية هلا المر، التي عادت بمجموعة من اللقاءات، من بينها لقاء مع المخرج اللبناني فادي حداد، الذي تحدث عن تكريمه، وتحديداً في مهرجان العراق الدولي، ووجه رسالة للفنانة العراقية شذى حسون التي ترأس المهرجان، وتطرق حداد للحديث عن مسيرته، ووجه كلمة لموقع الفن.
التفاصيل في الفيديو المرفق:
كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو - من العراق .. هكذا وصف فادي حداد شذى حسون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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