شريهان: "الشعب الفلسطيني في ظلم وقهر تاريخي نشهد عليه جميعا"

محمد اسماعيل - القاهرة - أدانت الفنانة الكبيرة شريهان، الأعمال الوحشية التي يقوم بها العدو الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني.

وكتبت شريهان، عبر حسابها على تويتر: "الشعب الفلسطيني في ظلم وقهر تاريخي نشهد عليه جميعا.. نشهده ونشاهده ويشاهده العالم أجمع.. لا كهرباء ولا ماء ولا وقود هناك حصار كامل على غزة وشبه إبادة جماعية للشعب الفلسطيني .. على العالم أجمع لو كان هناك إنسانية أو قانون أن يرفض العالم هذه الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني".

وتابعت: "جرائم حرب الكيان الصهيوني التي ارتكبها ولا يزال يرتكبها حتى الآن في حق الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة المحاصر والمعزول لا يسطيع القيام بها الشيطان الرجيم نفسه.. شاهدت كثيراً، وقرأت كثيرا، وأعلم عن انتهاكات وسياسات الحكومة الإسرائيلية أحادية الجانب بحق الأرض والمقدسات، وإنكار الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني وهويته، وتنصله من التزاماته تجاه حقوق الشعب الفلسطيني الصامد صمود الفرسان والأبطال تحت الاحتلال منذ زمن طويل بإقرار الحق والتاريخ".

وأضافت: "ولكني لا أصدق ولا أعتقد أن هناك إنسان عاقل على وجه الكرة الأرضية يصدق ما وصل إليه هذا الاحتلال الإسرائيلي ومستعمريه من جنون وإجرام ووحشيه وهمجية بجرائم مروعة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته أطفال، نساء، وشيوخ.. لا كهرباء ولا ماء ولا وقود".