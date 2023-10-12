"الله يكون معهم وينصرهم".. نادين نجيم تدعم الشعب الفلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

حرصت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، على دعم الشعب الفلسطيني خلال الأحداث العصيبة التي يتعرض لها خلال الفترة الراهنة.

وقالت نادين، من خلال حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" عبر خاصية "القصص القصيرة": "الله يساعد أهل الشعب المحرم من أقل حقوقه، الله يكون معهم وينصرهم، شعب ما بده شئ غير يعيش على أرضه بكرامه، فلسطين تقاوم".

يذكر أن نادين نجيم، أعلنت خطوبتها في فبراير الماضي، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، إذ تفاجئت في حفل عيد ميلادها بطلب شريك حياتها الارتباط بها بشكل رسمي وتقديم خاتم الخطوبة أمام الحضور.