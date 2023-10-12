أيتن عامر: "فيه رجالة بياخدوا اللي دفعوه طول فترة الجواز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

ردت الفنانة أيتن عامر، على تويتة لأحد المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، التي تعبر فيها على حسن تعامل طليقها معاها.

ويأتي تعليق أيتن عامر على عكس ما قالته المتابعة حيث قالت: "وفي رجالة بياخدوا اللي دفعوه طول فترة الجواز".

يذكر أن الفنانة أيتن عامر، تعرضت لأزمة صحية خلال الأيام الماضية، وكشفت عن حالتها وقالت في فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" وقالت فيه: "عيانة وبموت تقريبا ودرجة حرارتي 39 ونص، والدكتور شخص الحالة أنها نزلة برد حادة مش كورونا".