أول تعليق من هنا شيحة بعد تصدر "ما تيجي نشوف" التريند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

احتفلت الفنانة هنا شيحة، بتصدر حكاية "ما تيجي نشوف" ثاني حكايات مسلسل "55 مشكلة حب"، للتريند بعد عرض أولى حلقاته على الشاشة.

ونشرت هنا، صورة توضح تصدر الحكاية للتريند، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحمد لله".

حكاية "ما تيجي نشوف" تأليف عمرو محمود ياسين، وتتكون من 10 حلقات، ويشارك في بطولتها هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبري، أحمد جمال سعيد، وورشة كتابة سارة مصباح وولاء أمين وإخراج محمد الخبيري.

"55 مشكلة حب" مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود وهو من إنتاج أحمد عبد العاطي، وعمل مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات، كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين على قناتي ON و ON دراما.

حكاية "ما تيجي نشوف" تعرض يوميا من الأحد إلى الخميس عبر شاشة on، في تمام الساعة الثامنة مساء، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة ON دراما في الساعة 10 مساء.