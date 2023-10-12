فن ومشاهير

تضامنا مع الشعب الفلسطيني.. إلغاء حفل تامر عاشور وبهاء سلطان في الكويت

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن مركز الوزراء الكويتي بإلغاء حفل تامر عاشور وبهاء سلطان، والذي كان من المقرر إقامته غدا يوم الجمعة ضمن فعاليات مهرجان ليلة عمر، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني لما تعرض له من انتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية.

وأعلن العديد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي تأجيل حفلاتهم الغنائية بسبب ما تمر به المنطقة منهم الفنان رامي صبري والذي أعلن منذ ساعات تأجيل حفله في الأردن وكان من المقرر إقامته يوم 20 أكتوبر الجاري في أرض المعارض.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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