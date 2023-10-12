كندة علوش: "أنا من جيل تربي أن نرى فلسطين حرة مستقلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - واصلت الفنانة كندة علوش، دعم الشعب الفلسطيني تجاه ما يتعرضون له من قبل العدو الصهيوني الإسرائيلي.

وكتبت علوش، عبر حسابها على إنستجرام: "أنا من جيل تربى على أن قضيتنا وألمنا وحلمنا أن نرى فلسطين حرة أبية مستقلة.. تتالت الآلام والخيبات خصوصا علينا نحن السوريين ولكن فلسطين دائما في القلب، واليوم تجدد الجرح فأقل ما نفعل أن نرفع الصوت ونعلن الدعم الدائم غير المشروط ونساعد كل بما يستطيع".

وأضافت: "ونحكي القصة للأجيال الجديدة من وجهة نظر أصحاب الحق كي يعرفوا أن القضية واضحة كوضوح الشمس لا لبس فيها وأن الفرق بين الضحية والقتلة كالفرق بين النهار والليل".

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي" يوم 7 أكتوبر.

الضربة الأولى استهدفت مواقع للاحتلال الإسرائيلي، ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، وتمكنت المقاومة الفلسطينية، من السيطرة على مستوطنات حدودية، فضلًا عن أسر عدد كبير من المستوطنين.

وفي أول تصريحات له، قال محمد الضيف القائد العام لـ "كتائب القسام": "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".