شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب محمد ثروت يعلن دعمه لفلسطين بأغنية القدس عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المطرب الكبير محمد ثروت عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني بعد العدوان على قطاع غزة وسقوط مئات الشهداء والجرحي.

ونشر محمد ثروت عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي أغنية القدس عربية، معلقا: "القدس عربية، عربية اللغة وعربية الهوية، ومنبع الأديان، مين اللي سكت الكنائس والأذان، مين اللي زرع الأرض بالأحزان، جاوبني يا إنسان، كل الدعم والحب لإخواننا وأبنائنا في بلدنا الشقيق فلسطين.



محمد ثروت

أغنية القدس عربية غناء المطرب الكبير محمد ثروت، وكلمات الشاعر العظيم عبد الرحمن الابنودي، وألحان الموسيقار جمال سلامة.

يذكر أن المطرب الكبير محمد ثروت ونجله الفنان والمخرج أحمد ثروت ضيفا الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها معكم، اليوم الخميس على شاشة on في تمام الساعة العاشرة مساء.