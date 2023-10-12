شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يدعمون الفلسطينيين بكلمات مؤثرة ويدعون: يارب انصرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من نجوم الفن، على دعم فلسطين ومساندة الفلسطنيين بكلمات مؤثرة عبر حساباتهم المختلفة على السوشيال ميديا، تضامنا معهم خلال حربهم مع إسرائيل.

وقالت شريهان: "الشعب الفلسطيني في ظلم وقهر تاريخي نشهد عليه جميعاً، نشهده ونشاهده ويشاهده العالم أجمع، لا كهرباء ولا ماء ولا وقود هناك حصار كامل على غزة وشبه إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، على العالم أجمع لو كان هناك إنسانية أو قانون أن يرفض العالم هذه الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني".



شريهان

ونشر محمد محمود عبد العزيز، صورة لوالدها الراحل على غلاف مجلة وكلمة" محمود عبد العزيز السجن و لا الاعتراف باسرائيل".



محمد محمود عبد العزيز

وقالت فيفي عبده ربنا ينصر فلسطين وأهل فلسطين، الرجاء يا جماعة ندعي لهم وندعمهم بكل اللي نقدر عليه، أبسط حاجة بنشر الوعي والحقيقة، اللهم الطف بغزة وشعبها وأطفالها الأبرياء، والله حرام اللي بيحصل ده ظلم، يا رب انصرهم أنت قادر على كل شيء".



صبا مبارك

وكل النجوم نشروا صورة علم فلسطين عبر حساباتهم المختلفة على السوشيال ميديا و أنهم يدعمون ويدعون لفلسطين.