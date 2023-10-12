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نجوم الفن يدعمون الفلسطينيين بكلمات مؤثرة ويدعون: يارب انصرهم

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القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من نجوم الفن، على دعم فلسطين ومساندة الفلسطنيين بكلمات مؤثرة عبر حساباتهم المختلفة على السوشيال ميديا، تضامنا معهم خلال حربهم مع إسرائيل.

 

وقالت شريهان: "الشعب الفلسطيني في ظلم وقهر تاريخي نشهد عليه جميعاً،  نشهده ونشاهده ويشاهده العالم أجمع، لا كهرباء ولا ماء ولا وقود هناك حصار كامل على غزة وشبه إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، على العالم أجمع لو كان هناك إنسانية أو قانون أن يرفض  العالم هذه الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني".

 

شريهان
شريهان

 

ونشر محمد محمود عبد العزيز، صورة لوالدها الراحل على غلاف مجلة وكلمة" محمود عبد العزيز السجن و لا الاعتراف باسرائيل".

 

محمد محمود عبد العزيز
محمد محمود عبد العزيز

وقالت ربنا ينصر فلسطين وأهل فلسطين، الرجاء يا جماعة ندعي لهم وندعمهم بكل اللي نقدر عليه، أبسط حاجة بنشر الوعي والحقيقة، اللهم الطف بغزة وشعبها وأطفالها الأبرياء، والله حرام اللي بيحصل ده ظلم، يا رب انصرهم أنت قادر على كل شيء".

 

صبا مبارك
صبا مبارك

 

وكل النجوم نشروا صورة علم فلسطين عبر حساباتهم المختلفة على السوشيال ميديا و أنهم يدعمون ويدعون لفلسطين.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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