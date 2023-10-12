شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام مصرية دعمت القضية الفلسطينية منها باب الشمس والسفارة فى العمارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دوماً ما كانت القضية الفلسطينية ومناصرتها حاضرة بقوة خلال الأعمال السينمائية المصرية، وهو ما ظهر جلياً خلال مشاهد لا تزال عالقة بالأذهان إلى الآن، نسلط الضوء في التقرير التالى على أهم الأفلام التي ناقشت القضية الفلسطينية بمشاهدها حتى صارت محل احترام من قبل مشاهديها.

فيلم السفارة في العمارة

البداية من فيلم السفارة في العمارة للزعيم عادل إمام، ورغم أنه كوميدي ومليىء بالمواقف الكوميدية إلا أنه كان يناقش كعادة أفلام الزعيم القضية الفلسطينية ونظرة العالم العربي لها والمصريين بالتحديد، ممن لم يتقبلوا الجيرة للسفارة الإسرائيلية بعدما عاد من الإمارات ليجد شقته في مواجهتها، وهو ما أرهقه بصورة كبيرة، كما رفض ذلك بالقوة ما جعله يٌعتبر بطلاً قومياً، كما ظهر خلال العمل موقف مؤثر في نهايتها عقب وفاة الطفل المقرب من الزعيم داخل فلسطين على يد جيش الاحتلال.



فيلم السفارة فى العمارة

فيلم أصحاب ولا بيزنس

من أبرز الأفلام الذى تعلق بها جيل كامل، خاصة حينما قامت قناة مصرية خلال مشاهده لم تكن تهتم سوى بالترفيه بتسليط الضوء على القضية الفلسطينية برحلة إلى هناك كشفت معاناتهم، ثم أظهرت بسالة المقاومة في وجه الاحتلال، وهو عمل من تأليف مدحت العدل.

هنيدي بفيلمي همام في أمستردام وصعيدى في الجامعة الامريكية.

خلال العملين الذى ألفهما مدحت العدل لم يغفل القضية الفلسطينية مثلما ظهر خلال مشهد حرق هنيدي ومجموعة من طلال الجامعة الامريكية لعلم إسرائيل بالإضافة إلى مشاهد في فيلم همام توضح الصراع العربى الإسرائيلي على لسان هنيدي والفنان أيمن الشيوي.



هنيدى وايمن الشيوى

فيلم باب الشمس

أحد أبرز أفلام المخرج يسرى نصر الله الذى قدم خلاله ملحمة فازت بجوائز عديدة بالمهرجانات الفنية، وذلك بعدما أظهر المعاناة التي طالت الشعب الفلسطيني الذى يعيش داخل مخيمات.

الناصر صلاح الدين

من أبرز الأفلام بتاريخ السينما المصرية، وخلاله أظهر العمل أهمية القدس منذ فجر التاريخ والصراع عليها، وردود احمد مظهر فى الفيلم التى لا تزال خالدة إلى الآن، وأبرزها حينما قال : "أورشليم أرض عربية".