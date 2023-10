شكرا لقرائتكم خبر عن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال على قائمة المهرجانات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد فلسطين المحتلة وتحديدا غزة تصعيدا كبيرا ضد أهلها وهو أمر ربما ليس بجديد ولكن هذا الصراع الدائم كان ولا يزال يلقى بظلاله على السينما وفي المهرجانات العالمية، حيث شهد مهرجان نيويورك السينمائى عرض العديد من الأفلام التي تناولت الأوضاع في فلسطين ومنها فيلم "ركبة عهد" من إخراج ناداف لبيد، وسمى "ركبة عهد" فى إشارة إلى الناشطة الفلسطينية عهد التميمى، وهو الفيلم الذى تدور أحداثه فى وادى عربة على الحدود مع الأردن فى قرية تدعى سابير ويبدأ الفيلم بمشاهد لواقعة القبض على الطفلة عهد ومحاكمتها.

فيما نافس الفيلم الوثائقى The First 54 Years: An Abbreviated Manual for Military Occupation بمهرجان نيويورك أيضا، وهو فيلم يقدم تقريرا عن الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية فى الضفة الغربية وقطاع غزة، مع تصريحات لجنود إسرائيليين حول خدمتهم هناك، وهو من إخراج آفى مغربى، ويرصد العمل المآسى التى يعيشها أهل فلسطين من وجهة نظر الجنود الإسرائيليين وهى الشهادات التى تدين الاحتلال.

فيلم Paradise Now من إنتاج 2005 يحكى قصة آخر 48 ساعة فى حياة شابين فلسطينيين يستعدان للقيام بإحدى العمليات الاستشهادية فى إسرائيل. صديقان فلسطينيان يخططان للقيام بعملية استشهادية فى تل أبيب وينقل لنا ما يفكر فيه شاب فلسطينى قبل لحظات من تفجير نفسه، من أجل تحقيق الحرية وشارك في كثير من التظاهرات السينمائية.

تم عرض الفيلم فى 45 دولة وقد واجه المخرج صعوبات وضغوطا كبيرة أثناء تصوير الفيلم فالبعض اعتبر المخرج يحاول بطريقة أو بأخرى تمجيد العمليات الانتحارية بإضافة لمسات إنسانية للممثلين الذين هما صديقان منذ الطفولة ومحاصران بجو من الإحباط والفقر المدقع والبعض الآخر اتهم المخرج بخيانته لقضية المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي.

الجنة الآن من إخراج الفلسطينى "هانى أبو أسعد" الذى ترشح عنه لجائزة الأوسكار فى فئة أفضل فيلم أجنبى، كما فاز بجائزة الجولدن جلوب فى نفس الفئة.

فيلم The Time That Remains، من إنتاج عام 2009 للمخرج الفلسطينى إيليا سليمان، وإنتاج مشترك "فرنسى، إيطالى، بلجيكى، بريطانى) عام 2009، مدته 109 دقيقة، يسرد سيرة المخرج وعائلته والوقائع التاريخية التى طرأت على مدينته فى عام 1948 مع حدوث نكبة فلسطين ويعتمد السرد على يوميات والد المخرج التى وثق فيها أيام الحرب وما تلاها من أحداث.

عُرض الفيلم ضمن فعاليات المسابقة الرسمية فى مهرجان كان السينمائى (2009)، وعرض أيضًا ضمن فعاليات مهرجان تورنتو السينمائى الدولى (2009). ، وترشح الفيلم لجائزة السعفة الذهبية – جائزة أفضل فيلم – بمهرجان كان السينمائى الدولى.

الفيلم للمخرج الفلسطينى الكبير "إليا سليمان" وهو فى الأساس مستوحى من حياته وحكايات أسرته التى عاشت فى نصراته حتى أصبحت الآن ممن يطلق عليهم اليوم عرب الداخل.

فيلم Ghost Hunting، من إنتاج 2017 ويتناول الإهانة التى تعرض لها المعتقلون الفلسطينيون أثناء احتجازهم فى مركز الاستجواب بالقدس المحتلة، على أيدى قوات الاحتلال الإسرائيلى.

الفيلم من إخراج الفلسطينى "رائد أنضونى"، وقد فاز بجائزة الدب الفضى – جائزة أفضل فيلم تسجيلى – فى مهرجان برلين الدولى للسينما، وهو إنتاج فلسطينى فرنسى سويسرى مشترك. كما شارك فى الدورة الـ 67 لمهرجان برلين السينمائى الدولى وحصد جائزة "Glasshütte" للفيلم الوثائقى.

فيلم من أجل القضية يناقش مخرجه حسن بن جلون عدداً كبيراً من القضايا السياسية بأسلوب ساخر إذ تدور أحداث الفيلم حول "كريم" عازف العود الفلسطينى الذى يتعرف فى مهجره بإسبانيا إلى فرقة أوروبية تدعوه لمشاركتها فى جولة فنية بتونس والجزائر والمغرب. ويرافق مغنية الفرقة الفرنسية "سيرين" اليهودية من أصل مغربى إلى مدينة فاس لرؤية البيت الذى كانت تعيش فيه عائلتها قبل الهجرة من المغرب إلى فرنسا، ويتغير خط رحلتهما بعيداً عن باقى أعضاء الفرقة، ليعبرا وحدهما الحدود بين المغرب والجزائر ويواجهان أزمات بسبب تعنت الموظفين الذين يرون اختلافاً بين صورته فى الهوية وشكله الحالي، ويقضيان يوماً وليلة يتنقلان بين جانبى الجسر الذى يربط بين الجزائر والمغرب.

وخلال هذه الرحلة يستعيد كريم ذكريات طفولته المأساوية مع قوات الاحتلال الإسرائيلى، ومعاناة أسرته حتى هجرته إلى إسبانيا، ويعرى الفيلم التناقض بين التعاطف الشعبى والاهتمام بالقضية الفلسطينية مقابل استغلال أصحاب النفوذ لها.