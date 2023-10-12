شكرا لقرائتكم خبر عن "جسر العودة وفلسطين ستريو" أفلام القضية الفلسطينية صائدة الجوائز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السينما الفلسطينية ملهة ومعبرة عن حال الفلسطينين مع الاحتلال وهي الأفلام التي ترفع اسم فلسطين في المحافل الدولية وتحصد الجوائز، ومنها فيلم "جسر العودة"، والذي فاز في مهرجان العودة السينمائي والفيلم الوثائقي الفلسطيني "لد"، والذي فاز بمهرجان عمان السينمائي الدولي – أول فيلم.

بالإضافة إلى فيلم "فلسطين 87"، والذي حصل على "التانيت الذهبي" عن فئة الأفلام الروائية القصيرة، في الدورة الـ33 لمهرجان أيام قرطاج السينمائية الدولي، وفيلم فلسطين ستيريو" للمخرج رشيد مشهراوي الذي فاز بجائزة أحسن فيلم عربي في مهرجان نيودلهي السينمائي الدولي.

ومؤخرا فاز الفيلم الفلسطيني "عَلَم" للمخرج فراس خوري بـجائزة الهرم الذهبي لأفضل فيلم، وهي أرفع جائزة في مهرجان القاهرة السينمائي، وجائزة أفضل ممثل للنجم الفلسطيني الشاب محمود بكري، وحصد الفيلم أيضاً جائزة الجمهور التي تعتمد على تصويت مباشر من حضور عروض الأفلام بالمهرجان وغيرها من الافلام الفلسطينية الكثيرة التي نالت جوائز بمهرجانات مختلفة.

في فيلم "عَلَم" يقدم محمود بكري في دور تامر؛ مراهق فلسطيني يعيش حياة تقليدية هو وأصدقائه في المدرسة الثانوية حتى تظهر زميلتهم الجميلة ميساء. ولنيل إعجابها، يوافق تامر على المشاركة في عملية غامضة تحت مسمى عَلَم تقلب حياته رأساً على عقب .

فيلم "عَلَم" من تأليف وإخراج فراس خوري، بطولة محمود بكري، سيرين خاص، صالح بكري، محمد كراكي، أحمد زغموري ومحمد عبد الرحمن تصوير فريدة مرزوق، ومونتاج نادية بن رشيد.