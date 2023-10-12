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شكرا لقرائتكم خبر عن "الجنة الآن وأن شئت كما في السماء وغزة منامور" أفلام فلسطينية لفتت الأنظار والان مع تفاصيل الخبر
أفلام فلسطين
ومن آخر الأعمال فيلم "أميرة" للمخرج محمد دياب وتدور أحداث الفيلم حول أميرة، وهى مراهقة فلسطينية ولدت بعملية تلقيح مجهرى بعد تهريب منى والدها نوار السجين فى المعتقلات الإسرائيلية، على الرغم من اقتصار علاقتهما على زيارات السجن يظل نوار بطل أميرة، ويعوضها حب من حولها عن غياب والدها، لكن عندما تفشل محاولات إنجاب طفل آخر ويُكشف أن نوار عقيم، تنقلب حياة أميرة رأساً على عقب.
ويضم فريق عمل فيلم أميرة عددا كبيرا من النجوم العرب، فى مقدمتهم صبا مبارك وعلى سليمان، والممثلة الشابة تارا عبود التى يقدمها الفيلم لأول مرة سينمائياً فى دور أميرة، مع قيس ناشف ووليد زعيتر. وهو من مونتاج أحمد حافظ الذى سبق له التعاون مع دياب فى فيلم اشتباك، ومن تأليف الثلاثى محمد وخالد وشيرين دياب.
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