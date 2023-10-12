شكرا لقرائتكم خبر عن "الجنة الآن وأن شئت كما في السماء وغزة منامور" أفلام فلسطينية لفتت الأنظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضم قائمة الافلام الفلسطينية الكثير من الأعمال الناجحة والعابرة للمسافات والتي عرضت في كبري المهرجانات وحققت نجاحا كبيرا وصدي واسع في الصحافة العالمية من بين هذه الافلام كان "الجنة الآن" للمخرج هاني أبو أسعد و"ان شئت كما في السماء" للمخرج ايليا سليمان و"غزة منامور" و200 متر للمخرج امين نايفة و"واجب" للمخرجة آنا ماري جاسر وعمر للمخرج محمد نايف علي، و"استعادة" للمخرج رشيد مشهراوي.



أفلام فلسطين

ومن آخر الأعمال فيلم "أميرة" للمخرج محمد دياب وتدور أحداث الفيلم حول أميرة، وهى مراهقة فلسطينية ولدت بعملية تلقيح مجهرى بعد تهريب منى والدها نوار السجين فى المعتقلات الإسرائيلية، على الرغم من اقتصار علاقتهما على زيارات السجن يظل نوار بطل أميرة، ويعوضها حب من حولها عن غياب والدها، لكن عندما تفشل محاولات إنجاب طفل آخر ويُكشف أن نوار عقيم، تنقلب حياة أميرة رأساً على عقب.

ويضم فريق عمل فيلم أميرة عددا كبيرا من النجوم العرب، فى مقدمتهم صبا مبارك وعلى سليمان، والممثلة الشابة تارا عبود التى يقدمها الفيلم لأول مرة سينمائياً فى دور أميرة، مع قيس ناشف ووليد زعيتر. وهو من مونتاج أحمد حافظ الذى سبق له التعاون مع دياب فى فيلم اشتباك، ومن تأليف الثلاثى محمد وخالد وشيرين دياب.