شكرا لقرائتكم خبر عن رشيد مشهراوي لـ الخليج 365: حررنا السينما وجيل بعد جيل سنهزم الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي لـ"الخليج 365" تعليقاً على ما يحدث في غزة، إنه يري الصمت العالمي ولد لدي الفلسطينيين شعور "بأننا تركنا لوحدنا نقتل على شاشات الفضائيات أمام أعين العالم الصامت، إن غزة اليوم بلا كهرباء ولا ماء ولا دواء تواجه الطيران الحربي الإسرائيلي الذي يقصف المباني على رؤوس سكانها".

وأضاف مشهراوي، "لكن ما يعزينا بأننا لا نعول على أمريكا وأوروبا والدول المطبعة مع إسرائيل بل نؤمن بأن جيل بعد جيل سندحر الاحتلال ونحصل على الحرية، الآن نشاهد الموت والدمار كاتمين انفاسنا على أم أن يتوقف شلال الدماء".

وأشار رشيد مشهراوي "أفلامي بالعادة هي فعل فلسطيني وليس ردة فعل على أي ممارسات للإحتلال، نحن حررنا السينما وجعلناها تابعة لشعب ومجتمع ونابعة من ثقافة وهوية غير قابلة للإحتلال".

من آخر أعمال المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي كان الفيلم الوثائقي "استعادة" والذي يروي قصة شخصية يحاول من خلالها رشيد مشهراوي إعادة صوت الحياة اليومية إلى صور تاريخية لمدينة يافا في تجربة سينمائية لاستعادة الذاكرة وتحديث العلاقة مع المكان والزمان والحدث في مدينة عاش فيها والده قبل أن يهجر منها عام 1948، فعلاقة الفيلم بالشغف الذي يكنه لمدينته "يافا" وكيف تمكن من إعادة سرد تاريخها من خلال 500 صورة أرشيفية وكلمات أديبها طاهر القليوبي .

والفيلم مدته 60 دقيقة وإنتاج رشيد مشهراوي ومحمد قبلاوي ولاورا نيكولوف وإخراج رشيد مشهراوي وتشخيص طاهر القليوبي .