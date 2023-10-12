رسالة مؤثرة من شكران مرتجى إلى عائلتها في غزّة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّهت الفنانة السورية شكران مرتجى رسالة مؤثرة إلى أفراد عائلتها في قطاع غزّة التي تتعرض لقصف مدفعي وجويّ عنيف من الجيش الإسرائيلي منذ بدء عملية “طوفان الأقصى”، بالإضافة إلى حصار مستمر منذ ما يقارب العقدين من الزمن.

وكتبت مرتجى في حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي: “عائلتي في غزة آل مرتجى، أتمنى لكم جميعاً السلامة، ورثنا وتعلّمنا منكم الصبر والثبات، وحب الوطن في الجينات وعائلتي الكبيرة أهل غزة جميعاً وفلسطين عامة برداً وسلاماً يا بلادي برداً وسلاماً”.

وأضافت: “السلام السلام لفلسطين وسوريا ولبنان وكل العالم يارب يارب، لا نملك في البعاد إلا الدعاء، نعم نحن مؤثرون ولكننا متأثرون بشر نحاول بشتى الطرق أن نقاوم كل هذا القهر والحزن الذي يصيب بلادنا”.

واختتمت مرتجى بالقول: “لا شك في أننا فخورون بانتمائنا الى هذه البقعة من الأرض المقدّسة وبأننا جزء من شعب عظيم الشهادة عنده عقيدة وإيمان وواجب، والعدو هو ذاك الغريب الذي سلب الأرض… الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والصبر والثبات للمرابطين على خطوط النار ولكل الشعب الجبّار”.