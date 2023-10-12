جاستن بيبر آخرهم.. نجوم العالم يدعمون إسرائيل بصور مزيّفة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دعم النجم العالمي جاستن بيبر إسرائيل في حربها على الفلسطينيين، من خلال منشور مزوّر سرعان ما اكتشفه رواد شبكات التواصل الاجتماعي، ما اضطره إلى حذفه.

وفي التفاصيل، شارك مغني البوب الكندي عبر حسابه الرسمي في تطبيق “إنستغرام” عبارة “ادعوا لأجل إسرائيل”، مرفقة بصورة لأحياء مدمّرة بالكامل، تبيّن أنها من قطاع غزّة المحاصر بالقصف، فحذف بيبر الصورة وأبقى على العبارة.

وسبقت الممثلة الأميركية جيمي لي كورتيس، جاستن بيبر في النشر الكاذب على الـ”سوشيال ميديا” تضامناً مع إسرائيل، بعد تنفيذ عملية “طوفان الأقصى”، إذ نشرت صورة لأطفال تحت القصف زاعمةً أنها لإسرائيليين وطلبت الدعاء لهم، وعلّقت “الرعب من السماء”، قبل اكتشاف حقيقة الصور التي تعود إلى المصوّرة الفلسطينية سمر أبو علوف التي التقطتها في شمال قطاع غزة داخل مدارس الأونروا.

واضطرت كورتيس إلى حذف الصورة، واستبدلتها بأخرى دعت فيها إلى حماية جميع الأطفال في العالم، مع وضع إشارة لمؤسسة تديرها وتهتم بالأطفال.