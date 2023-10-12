تامر عاشور يقطع شهر العسل بعد ثلاثة أيام فقط.. والسبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فوجئ جمهور الفنان تامر عاشور بإعلان القائمين على مهرجان “ليلة عمر الغنائي” في دورتة الثانية، عن نفاد تذاكر الحفل الغنائي الذي من المقرر أن يحييه عاشور بمشاركة بهاء سلطان والمطرب الكويتي عايض، غداً الجمعة 13 تشرين الأول (أكتوبر) في قاعة “أرينا الكويت”.

وعبّر عدد كبير من متابعي تامر عاشور عن دهشتهم حيث إن موعد الحفل يأتي بعد ثلاثة أيام فقط من زفافه إلى الإعلامية نانسي نور، والذي احتفلا به الثلاثاء الماضي، متسائلين عما إذا كان تامر سيقطع شهر العسل من أجل الحفل أم أن سفره الى الكويت سيكون ضمن برنامج شهر العسل!

يُذكر أن تذاكر الحفل نفدت فور طرحها قبل موعد الحفل بثلاثة أيام، حيث أكد الرئيس التنفيذي للشركة المنظّمة للحفل أن الجمهور على موعد مع حفل مميز واستثنائي، وسيتخلله بعض المفاجآت للجماهير.

وكان تامر عاشور قد احتفل بزفافه إلى الإعلامية نانسي نور مساء الثلاثاء الماضي، 10 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، في أحد الفنادق الشهيرة بوسط البلد، واقتصر حضور الحفل على أهل العروسين وأصدقائهما المقرّبين.