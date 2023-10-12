ميرنا وليد - بيروت - تعيش العارضة الإيرانية الأميركية ماهلاغا جابري أوقاتها في هدوء وتحاول الإستفادة من آخر أيام الصيف والشمس لتسترخي وتكتسب السمرة.

وقد استعرضت ماهلاغا قوامها الرشيق والرائع ببيكيني أسود حين كانت متواجدة في أحد المسابح على ارتفاع عال بـ دبي وأمامها طاولة مليئة بالأطايب من فواكه ومشروبات وذلك عبر نشرها صوراً لها بعدة وضعيات شاركتها مع متابعيها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي.

والافت أن ناطحات السحاب بـ دبي بدين في الخلفية وهو الأمر الذي يدل على الأرتفاع الشاهق للمسبح المطل على البحر.

وقد أشاد المتابعون بجمال ماهلاغا وانهالوا عليها بالتعليقات التي تغزلت بجمالها.

كانت هذه تفاصيل خبر ماهلاغا جابري تكتسب السمرة بالبيكيني وناطحات سحاب دبي تبدو في الخلفية-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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