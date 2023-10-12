بالفيديو- في وقت قصير..هذا ما حققته "مانجا" من أخر ألبوم لـ أصالة "لحقت نفسي"

ميرنا وليد - بيروت - تستمر الفنانة السورية أصالة بتحقيق نجاحات كبيرة بألبومها الاخير "لحقت نفسي"، فقد حققت أغنيتها التي تحمل إسم "مانجا" أرقام قياسية وصلت إلى أكثر من 3 مليون و 300 ألف مشاهدة على يوتيوب بعد ما بقارب الـ 10 ايام من طرحها.



أغنية "مانجا" من كلمات مصطفى حسن، ألحان مصطفى العسال، توزيع توما، مكس وماستر محمد صقر، وتقةل كلمات الأغنية:

يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يامانجا

هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه

تمشي علي الارض التراب يتحول حنه

والنور لو قاطع بنشوفك قمر ما بينا

لمينا عزالنا لما ناديت ووراك عزلنا

هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه

يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا

هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه

صوتك نغماته بتطربني ولا الاغاني

وعينيك فيها لامعه اه ياني مدوخاني

إسمك بناديه بدقات قلبي من قبل لساني

هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجة

يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا

هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه

مكتوب ف بطاقتك ايه قولي ف خانه الشغلانة

يا حابسنا ف حبك اه جوا في خمسين زنزانة

اصلي بأمانه مصدفتش زيك بأمانة

هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجة

يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا

هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه