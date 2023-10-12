افتتاح فيلم " حسن المصري " في بيروت بحضور سمير حبشي ودياموند أبو عبود

ميرنا وليد - بيروت - افتتح فيلم "حسن المصري" في ادى صالات السينما في بيروت بحضور المخرج سمير حبشي والأبطال اللبنانيين دياموند أبو عبود وجينيفر عازار وجاد أبو علي، وبحضور حشد من الممثلين والشخصيات الفنية والاجتماعية والاعلامية الذين أثنوا على الفيلم.



اخرج فيلم "حسن المصري" سمير حبشي عن قصة نورا لبيب وسيناريو وحوار لسمر طاهر، صُوِّر بين لبنان ومصر، مع فريق تقني لبناني، وتولى إدارة التصوير ميلاد طوق، وهو من بطولة أحمد حاتم، دياموند أبو عبود، لينا صوفيا بن حمّان، جينيفر عازار، جاد أبو علي، مراد مكرم، فريال يوسف وغيرهم.

يروي فيلم "حسن المصري" قصة حسن المصري، وهو مسؤول حراسات خاصة يسافر إلى حبيبته في لبنان هرباً من الماضي، ويعمل في شركتها للحراسة والتأمين، ليتورط بعدها مع أحد أكبر تجّار السلاح ويخوض مهمة انتحارية.

وقد انطلق عرض الفيلم في كافة الصالات اللبنانية في ١٢ تشرين الاول / اكتوبر ٢٠٢٣، بعد افتتاحه في مصر في ٤ الجاري.

وتم إطلاق أغنية "ولا بختار" للمطرب علي لوكا، كأغنية رسمية للفيلم.