خاص وبالفيديو- سامر المصري يعبر عن رأيه بمهرجان العراق الدولي .. وهذا ما قاله عن فيلم " النزوح "

ميرنا وليد - بيروت - ممثل قدير في رصيده عدداً هائلاً من الأعمال التلفزيونية والمسرحية والسينمائية، كما شارك في بعض الأعمال كمنتج منفذ.



هو الممثل السوري سامر المصري ومن بين أشهر أعماله باب الحارة وحرملك ويوميات مدير عام وستيلتو وغيرها.

ومنذ بضعة أيام حضر المصري مهرجان العراق الدولي الذي ترأسه الفنانة العراقية شذى حسون، موقع "الفن" تواجد في الحفل بشخص رئيسة التحرير سفيرة الإعلام الهادف الإعلامية هلا المر، التي عادت بمجموعة من اللقاءات، بينها لقاء مع الممثل السوري سامر المصري.

المصري تحدث عن تواجده في المهرجان، وعن فيلم "النزوح" الذي حصد العديد من الجوائز، وعما إذا كان يؤمن أن شباك التذاكر ما زال له قيمة كبيرة في ظل وجود المنصات وغيرها من الامور.

التفاصيل في الفيديو المرفق: