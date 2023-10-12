ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية فيفي عبده عبر حسابها الشخصي منشوراً تدعم فيه الشعب الفلسطيني وذلك عبر حسابها الرسمي.

وقالت فيفي عبده: “ربنا ينصر فلسطين وأهل فلسطين، الرجاء يا جماعة ندعي لهم وندعمهم بكل اللي نقدر عليه، أبسط حاجة بنشر الوعي والحقيقة، اللهم الطف بغزة وشعبها وأطفالها الأبرياء، والله حرام اللي بيحصل ده ظلم، يا رب انصرهم أنت قادر على كل شيء”.

وكانت الممثلة والراقصة المصرية فيفي عبده قد كشفت عن سبب ابتعادها الفترة الماضية عن مواقع التواصل الإجتماعي، مشيرة الى انها كانت تعاني من المرض.

واطلت فيفي عبده في مقطع فيديو نشرته على صفحتها الخاصة، وقالت:"كنت مصابة بإنفلونزا شديدة وهي سبب اختفائي الفترة الماضية، أنا كويسة الحمدلله وبعتذر لكل أصحابي وكل الناس اللي سألت عليا.. طبعا أنا مكنتش قادرة أرد على التيلفون خالص".

وأضافت: "كنت قافلة التيلفون بقالي كتير ولا بتواصل مع الميديا ولا أي حاجة خالص، ولا كنت قادرة أعمل حاجة عشان كان عندي الإنفلونزا دي.. والحمدلله ربنا شفاني وعفاني والحمد لله بشكر ربنا قدامكم ربنا يخليكم".

كانت هذه تفاصيل خبر فيفي عبده تتضامن مع فلسطين : "اللي بيحصل ده ظلم.. ربنا ينصرهم ويلطف بهم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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