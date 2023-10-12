رانيا يوسف تنتهي من تصوير مشاهدها من فيلم "كتف قانوني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

انتهت الفنانة رانيا يوسف من تصوير مشاهدها من أحدث أعمالها السينمائية بعنوان "كتف قانوني" والمقرر عرضه بحلول عام 2024.

ونشرت "رانيا" صور وفيديوهات من كواليس التصوير عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت قائلًا: "آخر يوم تصوير ليا في كتف قانوني".

تدور أحداث فيلم "كتف قانوني" في إطار كوميدي اجتماعي ويشارك في بطولته نخبة من نجوم السينما المصرية منهم هالة صدقي، سيد رجب، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، كريم عفيفي، دينا، انتصار، قصة وسيناريو وحوار هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبد العزيز.

وشاركت رانيا يوسف مؤخراً ببرنامج التوك شو "The Blind Date Show 2" والذي تدور فكرته حول اختيار رجل وامرأة بشكل عشوائي وكلاً منهما لا يرى الآخر حتي نهاية اللقاء المكون من 3 جولات، و يتطرقوا خلاله عن مواضيع تتعلق بالزواج، الموضة، الفلوس، الشغل، إلى جانب العديد من الموضوعات الأخرى ليقوما في النهاية بتقييم كلاً منهما وإذا ما كان هناك إمكانية المواعدة بينهما.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف كانت بمسلسل "عالم تاني" وعرض مطلع العام الجاري.