"معركة الأشرس" و"موسم الرياض" في شوارع لندن برعاية تركي آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل المستشار، تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية الترويج لمباراة الملاكمة "معركة الأشرس" ضمن فعاليات الرياض والمقرر إقامتها يوم 28 أكتوبر الجاري.

ونشر "تركي" مقاطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "X" وأظهر خلالها المعركة المرتقبة وهي تزين عدد من الشوارع والمواصلات العامة في لندن.

و"معركة الأشرس" ستقام ما بين الملاكم الأوكراني، أولكسندر أوسيك ضد الملاكم الكاميروني الفرنسي، فرانسيس زافيير نجانو.

وظهر "تركي" مؤخرًا مع عدد من أشهر الملاكمين في العالم خلال الفترة الماضية والذين سيحضر معظمهم المباراة المنتظرة منهم الملاكم مايك تايسون.

واقتحم "تركي آل الشيخ" عالم السينما لأول مرة بفيلم الرعب "The Cello" وهي رواية لـ "تركي" نشرت عام 2012، وتحمل نفس الاسم وهي الرواية الأولى له وتعد من أدب الرعب وتقع أحداثها بين مدينتي كريمونا الإيطالية قديمًا وحديثًا ومدينة الرياض في وقتنا الحالي.

وعرض الفيلم مؤخرًا بالمملكة العربية السعودية إلى جانب عدد من الدول العربية والأوروبية ويشارك ببطولته نخبة من نجوم السينما العالمية وهم جيريمي أيرونز، توبين بل، غسان مسعود، كلوي هنري، للمخرج دارين لين بوسمان والذي أشرف على إخراج عدد من أجزاء سلسلة أفلام الرعب "Saw".

وحقق آل الشيخ نقلة فنية في المملكة العربية السعودية بحفلات وأعمال فنية ابهرت العالم العربي بتنظيمها ونجومها.