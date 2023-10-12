بعد تأجيل حفله.. حسين الجسمي يعتذر لجمهوره: "مالنا نصيب نشوفكم الليلة ونلقاكم قريبًأ"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

اعتذر الفنان حسين الجسمي لجمهوره ومتابعيه بعدما تم تأجيل حفله الغنائي ضمن مهرجان "ليلة عمر" والذي كان من المقرر إقامته مساء اليوم الخميس بالكويت نظرًا لما تمر به المنطقة العربية.

ونشر "الجسمي" اعتذاره عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق قائلًأ: "جمهورنا نحبكم ونقدر ونحترم، واحساسنا وقلوبنا معهم، مالنا نصيب نشوفكم الليلة ولكن ملقانا بإذن الله قريبًا جدًا".

وأعلن العديد من نجوم الغناء مؤخرًا تأجيل حفلاتهم الغنائية دعمًا للقضية الفلسطينية منهم الفنان رامي صبري حيث كشفت الشركة المنظمة للحفل عن إلغاء حفله الغنائي في الأردن تضامنًا لما يحدث من انتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

كما كشفت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة هذا العام عن تأجيل فعاليات المهرجان لمدة أسبوعين وهو الخبر الذي لاقى دعم وتحية محبي وصناع السينما في مصر والعالم العربي.

يذكر أن حسين الجسمي طرح مؤخرًا أحدث أغانيه هذا العام بعنوان "الله يخليك لأهلك" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وصفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.