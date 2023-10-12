شكرا لقرائتكم خبر عن هانى فرحات: الشعب الفلسطينى سينتصر على الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المايسترو هانى فرحات عن استيائه مما يحدث فى غزة، حيث قال فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، ما يحدث فى غزة هى مجازر إسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وقتل للمدنيين والأطفال، يشير إلى أن إسرائيل هي مصدر الإرهاب والشر في المنطقة لأنها تضرب شعبا أعزل بأحدث الاسلحة كما أن الغرب يجب الا ينساق وراء قادة إسرائيل الذين يريدون إشعال المنطقة، مضيفا، أدعم إخواننا في فلسطين ولن نتخل عنهم تماماً في مواجهة هذا العدوان الغاشم.

وقال المايسترو هانى فرحات خلال المؤتمر الصحفى، لكشف عن تفاصيل الدورة 32 من مهرجان الموسيقي العربية فى حيث تقام الدورة الجديدة فى 24 اكتوبر حتى 2 نوفمبر المقبل:"رئاسة الدورة 32 من مهرجان الموسيقى العربية شرف وفخر عظيم ومهرجان يستضيف كل البلاد العربية فكرته عظيمة و نهتم فى الدورة 32 بالمؤتمر العلمى وناس كثيره تستفيد منه ولا يقتصر فقط على الخبراء و الباحثين بالعكس الكل يشارك للمناقشة و ممكن نعمل ايه للمحافظة على هويتنا"