شكرا لقرائتكم خبر عن إبداع كبير وسط التحديات.. أهم 7 مخرجين رفعوا اسم فلسطين بالمحافل الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دوماً ما كان المخرج الفلسطيني قادراً على الإبداع رغم ما يعانيه من أزمات وتحديات، التى كانت دافعا كى يكون أكثر إبداعاً ويحظى بنجاحات كبيرة في عالم السينما، ليرفع اسم فلسطين في المحافل الدولية السينمائية العالمية، مثلما يظهر خلال السطور التالية مع مخرجين فلسطينيين نتعرض لهم خلال السطور التالية.

البداية من المخرج رائد أنضوني، والذى أنتج وأخرج عددا من الأفلام الوثائقية منها أعمال نالت جوائز عالمية مثل "مباشر من فلسطين" و"ارتجال" الذي نال جائزة الثقافة والفن في مسابقة البحر المتوسط العالمية للأفلام الوثائقية عام 2006 .

كما حصل فيلم "اصطياد أشباح" عام 2017 على جائزة أفضل فيلم تسجيلي في مهرجان برلين السينمائي الـ67.



رائد انضونى

بعد ذلك يأتى المخرج ميشيل خليفي الذى قدم أفلاماً عديدة بمشوار طويل، أبرزها فيلم "عرس الجليل"، الذى حصل على التانيت الذهبي لأيام قرطاج السينمائية قبل نحو 35 عاما، وتحديداً فى عام 1988.

أيضاً هناك المخرج رشيد مشهراوى، والذى يعد أول سينمائي فلسطيني له إنجاز سينما داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، فقد كان فيلمه "حيفا" الذى قدمه عام 1996 أول فيلم فلسطيني يعرض بشكل رسمي في مهرجان كان السينمائي، ليعد ذلك إنجازاً كبيراً للسينما الفلسطينية بعدما صار له ما يمثلها داخل المحافل العالمية بمهرجان بحجم مهرجان كان.



رشيد مشهراوى

المرأة الفلسطينية أيضاً كان لها قدر كبير من الإبداع فى عالم الإخراج، وذلك مع المخرجة آن ماري جاسر صاحبة فيلم "كأننا عشرون مستحيل" وهو أول فيلم عربي وفلسطيني قصير على اﻹطلاق يشارك في مهرجان كان السينمائي الدولي.

كما لم تتوقف إنجازاتها عند ذلك، وإنما شارك فيلمها "لما شفتك" في مهرجان برلين السينمائي الدولي.



آن مارى جاسر

الإنجازات لم تقف عند مهرجانات مثل برلين وكان، ولكن وصلت إلى الترشيح للأوسكار، وذلك مع المخرج عماد برناط الذى رُشح لجائزة الأوسكار عن فيلمه الوثائقي خمس كاميرات محطمة، حيث ترشح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي.



عماد برناط

كان المخرجين الفلسطينين على قدر كبير من التحديات أيضاً، وصل إلى حد الاعتقال مثلما حصل مع المخرج إيليا سليمان الذى اعتقلته قوات الأمن الإسرائيلية فى وقت سابق، وفى عام 1990 قبل 33 عام، أخرج فيلمه الأول مقدمة لنهاية جدال وحصل على جائزة أفضل فيلم تجريبي في مهرجان أطلنطا السينمائي بنفس العام.



إيليا سليمان

أخيراً يأتى اسم المخرج هانى أبو أسعد، ومن أشهر أعماله فيلم "الجنة الآن" الذى عرض عام 2005 وحصل على جائزة "الجولدن جلوب" وجائزة من مهرجان (برلين) السينمائي لينضم إلى قائمة أهم المخرجين العرب بشكل عام والفلسطينين بصورة خاصة بعدما مثل اسم دولته فى أرفع الأماكن.